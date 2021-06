國泰金(2882)參與由亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)發起的「亞洲電廠議合倡議」,與Amundi、Manulife、BNPP AM等掌管8.8兆美元資產的國際機構投資人,共同督促大陸、香港、日本及馬來西亞等5家大型燃煤發電公司低碳轉型,希望其將氣候風險應對措施納入公司商業策略和現有營運的主流議題,從而為淨零排放經濟轉型做好充分的準備。

聯合國責任投資原則組織(PRI)及AIGCC等五大投資人倡議組織於2017年推出Climate Action 100+五年倡議,議合全球高碳排企業依據巴黎氣候協定進行減碳行動。而國際能源署(IEA)最新數據統計顯示,全球碳排主要來源為發電與供熱,因此AIGCC於2021年再度推出「亞洲電廠議合倡議」,聚集全球13個機構投資人與盡職治理服務提供業者,敦促其所選定的電廠進行低碳轉型,減少價值鏈中的碳排放,以符合全球升溫1.5度情境,致力於2040年淘汰燃煤電廠,2050年實現淨零碳。

國泰金旗下國泰人壽從2018年起,即已將營收主要來自燃煤發電且未積極轉型為再生能源的發電業者列為不可投資名單,國泰世華銀行則於2019年停止新承作任何燃煤發電融資,為台灣首家對投資、授信都承諾去煤的金融業者。

此外,國壽主動與被投資公司「議合」,影響並推動台灣企業重視氣候變遷議題。2020年即針對AIGCC編撰的「投資者對亞洲電力公司的期望-朝向淨零排放轉型」報告給予意見回饋並協助翻譯成繁體中文報告,今年更跨出台灣、邁向國際議合,參與「亞洲電廠議合倡議」,以國際機構投資人身份,以實際行動力挺全球減碳與氣候變遷議題。

此外,國泰金2014年即與全球機構投資人簽署聲明並致信各國政府,2021年更與全球457家總管理資產達41兆美元的機構投資人共同簽署「2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis」,在6月G7峰會前夕公開並致信全球政府領導人,期望全球政府發揮影響力,承諾2050年淨零碳排,並在今年第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)前,強化2030年國家自訂貢獻(NDC)減碳目標,國泰為台灣唯一簽署此聲明的金融機構。