大陸全年兩大網購活動就屬雙11及618。疫情加上折扣誘人，今年618買氣暢旺，上周五活動開賣5分鐘，京東平台上個人護理與家庭清潔用品的成交額，就較2020年成長逾20倍；京東超市開場3分鐘也創下成交額年增逾十倍的紀錄，反映宅經濟仍持續發酵。值得注意的是，小米手機銷量也在618中締造亮眼成績，6月第一周618的暖身銷量，小米占據手機銷售冠軍，銷量高於蘋果與REALME等品牌。小米也公布，6月1日至18日0時0分10秒，小米全平台累計支付金額突破150億元人民幣，其中電視類銷售突破17億元人民幣。

台灣的小米供應鏈之一英業達(2356)，可望受惠618這波的小米網購熱，英業達代工的小米產品除了小米手機、小米手環外，還有多款AIoT（AI+IoT）智慧家庭新品，包括小米小愛音箱Art、小愛音箱Play等。

小米今日宣布小米手環6將於7月1日在台正式開賣，小米手環6配備1.56吋AMOLED大螢幕，支援血氧飽和度追蹤、24小時心律監測、睡眠監測等功能，時時為用戶管理健康數據；內建高達30種運動模式，為用戶檢測運動成效，做好健康管理；並提供高達60多種個性錶盤及多色專屬錶帶。

小米手環6內建PPG生物感應器，除了可進行24小時智慧型心率監測，在運動或休息時掌控心率起伏變化，更新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，讓用戶在運動後可透過觀察血氧、心率等數據，有效評估運動成效；同時，睡眠監測功能可追蹤用戶夜間的血氧飽和度、心率變化及呼吸狀況，透過精確記錄睡眠時間長度、深層及淺層睡眠與REM快速動眼期睡眠等數據，有效分析睡眠品質。