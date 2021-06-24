24日，日本本田汽車（Honda Motor）公佈旗下最受市場歡迎的最新喜美（Civic）。同時，全新喜美也將加強安全性與駕駛輔助技術等不同功能。

同時，本田也計畫2022年時，將推出混合動力與有濃厚運動風味的Type-R車款。新喜美可望於秋天先在日本與美國開始銷售，並會在8月公佈車價。

第11代喜美，是本田利用Honda Architecture所開發最新車款。Honda Architecture是本田一個全新營運架構，把從發想企劃、開發採購、以及量產製造等不同階段串連在一塊。

藉著Honda Architecture，未來不同車款也可大量共用相同零組件以及生產工法，不僅可縮短生產時間，同時，也可減少成本費用，因此財報數字將會更好看。

2019年本田曾預估，至2025年將減少30%一般車輛研發時間，把更多時間花在電動化與自動駕駛等新技術研發上。

自1972年初次問世以來，本田的喜美車款已在全球陸續推出11代，超過2700萬輛汽車。同時，喜美也是美國車主最喜愛其中一款。