安永（EY）會計師事務所24日發布安永《2021年上半年首次公開募股報告》指出，今年上半年台灣資本市場共14家企業掛牌、較去年同期增四成，籌資額共新台幣138.9億元、較去年同期的45億元約年增2.1倍。

在上市市場的部分，今年上半年有6家公司新掛牌，籌資額新台幣90.56億元，與去年同期相比，上市家數增加2家，籌資額增加75.14億元，增幅高達487.3％。上市市場籌資額以KY公司有3家最多，籌資金額67.08億元，以科技業的AES-KY籌資新台幣47.82億元居冠。

在上櫃市場部分，今年上櫃市場有8家新掛牌，較去年同期增加2家，籌資總額新台幣48.34億元，較去年同期增加18.79億元，增幅約63.6％。今年上櫃企業中，科技業的台慶科以籌資額18.42居冠。

此外，台灣今年上半年興櫃登錄公司共28家，以科技業為主，顯示台灣持續朝向多層次資本市場發展。