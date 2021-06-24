成年人透過3C產品紓壓、尋求生理上的解放，是很正常的事情，但使用時，還是多注意一下產品的使用方式，免得發生尷尬意外，美國喜劇女演員姵拉蒂斯(Tawny Platis)吐露，自己某次在家用手機看成人影片，連接家裡的藍芽音響卻沒聲音，她不斷調高音量，結果讓自己跟鄰居都陷入尷尬處境。

喜劇演員姵拉蒂斯積極投身工作，不但接一般演出，也開設社群、抖音(TikTok)，多平台發展，最近她就在抖音上分享一則尷尬往事，她這兩年在人前看起來開朗幽默，但其實2019年摯愛的另一半過世，喪夫之痛折磨著她，為了轉移注意力，姵拉蒂斯開始看A片，且漸漸變得沉迷，在家沒事就看。

直到2020年春天，某天下午姵拉蒂斯如往常打開了手機，挑了她喜歡的影片，準備欣賞時，一播放卻都沒聽到應該出現的曖昧聲音，覺得可能音量沒調好，於是不斷調高音量，然後她聽到聲音了，但不是自己家裡。

姵拉蒂斯看片是連結家裡的藍芽音響，但即使調高音量，喇叭仍沒有聲音，正當她困惑時，突然聽到熟悉的聲音從鄰居家傳出，一聽內容，跟她手機上的影像相對應，她才恍然大悟，原來自己的手機連到隔壁的藍芽喇叭，讓她尷尬到不行，害羞說道：「整棟大樓都知道我在幹嘛了」。

姵拉蒂斯這則糗事影片曝光後，引發網友熱議，紛紛留言安慰她並不孤單，「這就是為何我在連接藍牙時，一定會再三確認的緣故」、「一開始就懷疑藍芽有問題！」，還有人說是自己的話，就去敲鄰居的門，問他們發生什麼事，姵拉蒂斯則回應，她跟老公面對事情的態度就是保持幽默感，通常能度過難關，她自我安慰：「就當我故意放給鄰居聽的啦！」。