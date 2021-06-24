新北市今日新增6例施打疫苗死亡事件，年齡介於70歲至94歲，均患有慢性病，施打後分別出現血氧低、發燒、四肢痠痛等症狀；新北市衛生局表示，個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定，新北市疫苗死亡累積通報39例。

第一例為泰山區91歲女性，6月16日下午接種，身患多重慢性病，6月17日至6月21日正常作息，22日早上死亡。

第二例為淡水區70歲女性，6月15日在洗腎中心接種，身患多重慢性病，6月16至6月21四肢酸痛，6月22早上死亡。

鶯歌區90歲女性6月18日在護理之家接種，身患高血壓，19日至21日正常作息，6月22日早上死亡。

板橋區新增2例，94歲女性6月15日上午接種，身患有多重慢性病，6月16至6月21日正常作息，6月22日下午死亡；另位79歲女性，6月21日下午接種，身患有多重慢性病，6月21日至6月22日出現發燒，23日早上死亡。

最後一例為三峽區90歲女性，6月16日接種，身患有高血壓，6月17日出現血氧低及發燒，6月20緊急送至醫院，21日早上死亡。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。