《MLB推薦賽事: 6/25(五)，10:10 芝加哥小熊＠洛杉磯道奇》衛冕軍洛杉磯道奇本週末將與國聯中區榜首小熊進行四連戰，雙方5月初在小熊主場交手過三場賽事，道奇三戰皆墨遭到小熊橫掃。本週系列賽移師道奇主場，道奇在系列賽首戰將派出本季仍未嚐敗績的布勒(Walker Buehler)先發主投，想要搶下開門紅的意圖濃厚。

道奇今年打線深度極佳，在兩名中線主砲貝林傑(Cody Bellinger)與席格(Corey Seager)相繼受傷的情況下，依然打出國聯最高的場均得分(5.25)。老將特納(Justin Turner)今年一肩扛起攻擊重任，雖然打擊率0.282有些許下滑，但目前已打出12發全壘打，適時補上球隊較為缺乏的長程砲火。而陣中工具人泰勒(Chris Taylor)不僅繳出10發全壘打、37分打點的優異表現，守備更能內外野兼修，是教練團調度的一名活棋。筆者相信待道奇傷兵陸續歸隊後，其可觀的打線深度將是道奇尋求衛冕的最大優勢。

小熊本季攻擊狀態不佳，場均得分4.36仍低於聯盟平均值，雖然團隊全壘打數高達97支，但陣中主砲巴耶茲(Javier Baez)與康崔拉斯(Willson Contreras)打擊率都不到2成3，是典型的盲砲打者，加上明星一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)表現日益下滑，近兩季攻擊指數都跌破8成，團隊打線效率並不理想。三壘手布萊恩(Kris Bryant)是陣中表現最穩定的打者，但面臨合約年的布萊恩可能會在交易截止日前被送走，以換來球隊重建的籌碼。現階段小熊打線缺乏有天賦的打者，只依賴長打進帳分數的攻擊型態並不可靠。

道奇此戰預定的先發投手布勒本季狀況火熱，先發14場賽事有高達12場是優質先發，戰績7勝0敗，自責分率僅有2.38，WHIP更是鬼神般的0.904，在投手丘上展現強大的宰制力。小熊則預計由右投Z.戴維斯(Zach Davies)領銜主投，Z.戴維斯本季狀況起伏大，開季前5場先發自責分率高達9.47，接下來9場先發漸趨穩定，防禦率僅有1.67，但上一場面對國聯東區墊底的馬林魚，主投6局又掉了8分之多，投球表現並不穩定。

道奇本季面對右投手的團隊攻擊指數高達0.778，而強力左打貝林傑也預計能在此戰歸隊，洛城軍打線蓄勢待發。小熊打線近期則陷入低潮，近5戰場均得分僅有2.4分(截至6/23)，如此低迷的攻擊狀態要突破布勒實屬不易，筆者看好道奇能在主場守住城池。但道奇本季讓分玩法過盤率僅有48%，不建議貿然出手，推薦保守投注「不讓分玩法-主勝」。