《英雄聯盟》中國賽區(LPL)夏季賽來到例行賽第3週賽事，本週焦點有2場，分別是週六(6/26)晚間7點的趣加鳳凰對皇族RNG，以及週日(6/27)下午5點的iG戰隊對LNG戰隊，接下來就為大家分析4支隊伍的戰力，並分享相關投注建議，喜愛LOL的朋友們千萬別錯過。

週六晚間7點的趣加鳳凰(FPX)對皇族RNG，春季賽亞軍FPX在夏季賽前4場比賽，取得3勝1敗的成績，對上俠盜勇士(RW)、UP戰隊、TT戰隊等後段班隊伍，全員正常發揮拿下勝利，其中對上RW的比賽，FPX上路Nuguri在第1局比賽大殺四方，打出6/0/3(擊殺數/死亡數/助攻數)的成績，幫助隊伍僅用17分鐘(開季以來單局進行時間最短的紀錄)取得勝利，表現令人驚豔；可惜唯一的敗仗，是輸給開季6連勝的LNG戰隊，不過，這場比賽倒也不是FPX表現不佳，只能說是LNG的表現太好。至於MSI及春季賽雙冠王的RNG，夏季賽表現“走鐘”，開季接連敗給OMG戰隊、LNG戰隊，從選角的內容來看，RNG對夏季賽遊戲版本的理解似乎仍停留在前一個版本而落後其他隊伍，再加上關鍵選手下路GALA的封神角色凱莎遭到各隊封鎖，使得RNG出師不利，屢戰屢敗。本場比賽，考慮到RNG需要一些時間適應新版本，且選手需要練習新角，短時間內表現應該不會有太大變化，因此看好比賽將由近期表現穩定的FPX拿下，追求高賠率的朋友，推薦可買趣加鳳凰讓1.5(局)勝；保守一點的朋友，也可考慮購買不讓分「趣加鳳凰」勝。

週日下午5點的iG戰隊對LNG戰隊，iG開季的前4場比賽取得2勝2敗的成績，由於陣中大將上路TheShy缺席夏季賽，新秀neny擔任先發頂替其空缺，幫助隊伍在對蘇寧易購(SN)的開幕戰上以2：1取得勝利，neny個人也獲得夏季賽首週最佳新秀的肯定；不過，iG在接下來的2場比賽遭遇EDG戰隊、OMG戰隊苦吞2連敗，直到最近的第4場比賽對上UP戰隊後才再次取得勝利，終止連敗。至於LNG戰隊，夏季賽由「打野之王」韓籍選手Tarzan帶領隊伍以秋風掃落葉之勢，接連拿下京東電競(JDG)、FPX、RNG…等強隊，以6戰全勝的戰績暫居排行榜第1名，LNG打野Tarzan擔任隊伍發動機，主動出擊掌握比賽節奏，協助隊友在前、中期取得經濟優勢，並為後續的團戰奠定勝利基礎，再加上中路icon及下路Light的精彩操作及穩定輸出，三人合力打下LNG的連勝紀錄。本場比賽，考慮到TheShy仍會缺席比賽，而新秀neny雖有不錯的表現，但尚不足以將iG拉回至一線強隊之列，再加上LNG的Tarzan、icon及Light等人的狀態正好，且隊伍連勝、士氣正旺，因此看好LNG能擴大他們的連勝紀綠，追求高賠率的朋友，推薦可買LNG戰隊讓1.5(局)勝；保守一點的朋友，也可考慮購買不讓分「LNG戰隊」勝。