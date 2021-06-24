盛弘醫藥今向食藥署遞件申請500萬劑BNT疫苗，中為執行長陳美孜。(盛弘醫藥提供)

美國、日本與立陶宛捐贈台灣共376萬劑疫苗，比台灣採購的到貨量還多，由於擔心疫苗到貨速度太慢，花蓮、南投等縣市政府已正式委託盛弘醫藥採購500萬劑BNT疫苗，盛弘醫藥藥事業群執行長陳美孜今已向食藥署遞件申請，也同時呼籲疫情嚴峻之際，疫苗採購應回歸商業模式。

盛弘醫藥自6月1日起陸續收到各縣市政府和企業團體採購外國疫苗的委託，才會決定向中央提出許可申請與進口、冷鏈配送等流程。

盛弘醫藥強調，這次遞件申請目的有兩個，第一，國際認證疫苗難買、難準時到貨已是公認的事實，應該「多管齊下」，爭取獲得疫苗的最大的可能性；第二，變種病毒持續出現，全球都在跟疫苗賽跑，疫苗永遠不嫌多，最好要提前預購「次世代」疫苗，才能避免變種病毒侵襲台灣的機會。

有藥師身分的陳美孜今與傅幼斌、柯維信共同前往，結合3位資深藥師的力量到衛生福利部食品藥物管理署送件，正式提出申請，期許從藥師專業出發，中央與地方攜手並進，讓疫苗採購回歸商業模式，群體免疫是最終目標。