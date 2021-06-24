國民黨高市議員陳玫娟昨爆料，左楠地區某診所上周某天施打疫苗不完，竟還剩6劑，通報衛生局卻毫無作為，隔天只能丟棄。事件曝光後，她卻慘遭出征。她今（24）日向本報重申，該診所施打疫苗的對象是洗腎病患，她加碼爆料也別區的洗腎中心也出現2劑疫苗打不完就丟，「我沒有憑空捏造及造謠，這是事實」。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜質疑，高雄市昨才宣布試辦「診所施打疫苗」，狠酸「高雄新傳說？穿越時空的疫苗？」高市衛生局長黃志中昨回應，並未接獲相關通報，況且先前疫苗只發放給醫院及接種站，並沒有撥發給診所，直到23日才開始首日試辦。

對此，陳玫娟今再度澄清，向她爆料的這家診所，上周是替洗腎病人施打疫苗，之後剩下6劑疫苗沒打完就丟掉，才會說衛生局長在狀況外，沒有全盤掌握狀況，事實上確實有施打紀錄。

陳玫娟透露，自己的親人上周向某洗腎中心詢問，也得知原本有6、7劑疫苗要針對洗腎病患施打，退回1劑給衛生所後，還剩下2劑打不完，但最後只好丟棄。

她要強調的這並非單一事件，呼籲高雄市政府必須正視。她今天中午與高雄市副市長林欽榮、衛生局副局長林盟喬開會討論此事，希望市府能給個合理的回覆及交代，畢竟現在要將疫苗施打服務下放到診所，就不能再發生疫苗浪費情事。

針對爆料後慘遭網友出征一事，她感慨說，「我沒有穿越時空」說出來只希望疫苗不能再這樣浪費下去，「怎麼可以說我在造謠？希望市府不要模糊焦點」。

也有網友在陳玫娟臉書留言指出，是診所沒錯，診所在前廊玄關處施打，診所在鼓山，接近左營，但有沒有丟棄沒打的AZ不知道，她強調個人厭惡國民黨，但真相事實比個人好惡重要。

不過，也有不少網友希望陳玫娟拿出更直接有力的證據指控，陳玫娟則說，為保護當事診所不會選擇公開其他證據，也並非要市府追究懲罰相關人員，只希望市府能好好檢討改進缺失。