美國國際貿易委員會6月23日公告自我國、韓國、泰國與越南之「乘用車與輕卡車」輪胎反傾銷產業損害調查終判結果，認定自我國等國進口的輪胎對美國產業造成損害。美國商務部預計7月初將發布反傾銷命令，對我輪胎課徵反傾銷稅。
本案我國廠商適用的反傾銷稅率，將依據美國商務部先前5月的公告內容，其中正新橡膠公司為20.04％，南港輪胎公司101.84％，我國其他廠商84.75％。
本案自去年底初判結果公布後，本部國際貿易局、工業局及全國工業總會數度與產業界開會研商，瞭解業者需求並研商相關準備或因應方案。另鑒於美國在課徵反傾銷稅後，業者仍可透過商務部的年度行政複查，爭取較佳之稅率，爰貿易局委託工業總會於本年7月1日舉辦「美國反傾銷行政複查程序與實務」線上研討會(https://reurl.cc/EnrGG1)，協助業者規劃被課稅產品後續經營美國市場的參考，歡迎業者報名參加。
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