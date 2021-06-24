成美文化園執行長章嘉和，載著園區特有的「瓦片煎餅」來到學校，贈送給所有想念「家」的孩子們，希望他們能感受到溫暖，解思愁。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

章嘉和表示，瓦片事實上就代表著「家」，在得知誠正彰化的孩子們無法與家人見面後，想家的情緒加劇，特別載著園區特有的「瓦片煎餅」來到學校。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情肆虐，誠正中學彰化分校正在接受感化教育的孩子，也因為疫情關係無法與家人見面，僅能透過電話、或是視訊方式與家人聯繫，也因此加劇孩子們想家的情緒，成美文化園執行長章嘉和得知後，載著園區特有的「瓦片煎餅」來到學校，贈送給所有想念「家」的孩子們，希望他們能感受到溫暖，解思愁。

感化教育中，家人同樣扮演著非常重要的角色，適時的陪伴與關愛，對正在接受感化教育的青少年來講，是很大的溫暖與鼓勵，但因為疫情關係學生已經有一個多月未見到家人，思念之情全寫在臉上。

章嘉和表示，瓦片事實上就代表著「家」，在得知誠正彰化的孩子們無法與家人見面後，想家的情緒加劇，特別載著園區特有的「瓦片煎餅」來到學校，一共270份要送給所有在學校的孩子，在疫情期間送上溫暖，陪伴他們抗疫，也善盡企業社會責任。

誠正中學彰化分校表示，家人的陪伴與鼓勵，是孩子在感化教育這條路上很重要的墊腳石，過去容易犯錯的孩子，有很大部分都是屬於家庭功能薄弱，誠正的孩子再進到學校以後，也與家人建立起新的情感，彼此都成為更好的自己，因此這次疫情讓學生與家人們分離這麼久，確實是很大的挑戰。

校方說，誠正的孩子都很特別，都曾經在人生的道路上迷失自己，進到誠正接受感化教育，學習新的知識甚至藝術教育，培養孩子正確的品格教育及價值觀，感謝成美文化送來這麼有溫度的禮物，讓學生們能獲得一絲安慰。