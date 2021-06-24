社運人士鄭村棋。(攝影／邱子軒)

民進黨封殺國民黨八大提案 郭正亮：大概在賭這個

立法院18日三讀通過紓困4.0預算案，但面對國民黨提出普發現金1萬、國產疫苗須完成三期臨床、高端EUA須全程直播、3+11決策會議紀錄公開等提案，全遭民進黨團封殺。前民進黨立委郭正亮表示，這擺明看輕對手，大概在賭等到2024年大家也忘記了。

對於民進黨封殺國民黨八大提案，郭正亮日前在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，可能覺得離選舉還很遠，這擺明看輕對手，一腳踹死，不讓對手有任何空間，確實會有很多人會被記一筆帳，例如林昶佐。

這很難理解，坦白說，在他當立委的時候，林淑芬、劉建國有時會在個別法案投反對票，反正一個案子賠一萬，但這次沒有任何人投反對票。他猜可能誰投反對票就會被送到黨中央，踩得很死，想要把這些議題趕快完全結束。

他們可能認為疫苗到手，民心穩定，大局就穩住了，叫做「靠勢」，至於一些枝節到2024大家也忘記了，大概在賭這個。

鄭村棋日前接受《中時新聞網》訪問時也砲轟，民進黨過去草根起家，現在都吃香喝辣，每天都在算計權力，這是跟全台灣老百姓利益為敵。例如希望8月進口3千萬劑疫苗，也被否決，民進黨立委對於老百姓的心聲，完全不聽，只聽上面的，民進黨竟然可以墮落到這種地步。

鄭村棋不滿指出，民進黨政府這次膽大包天，利用疫情，對於老百姓心聲，動用國會多數暴力，真的是用暴力踐踏老百姓生命！