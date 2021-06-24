承租內灣戲院經營餐廳的業者，不敵疫情影響，決定收攤歇業。（翻攝照片）

受到疫情影響，內灣老街幾乎沒有人潮。（莊旻靜攝）

新竹縣內灣老街為遠近馳名景點，不過自從傳有確診者足跡造訪，老街生意一落千丈，近日更傳出承租內灣戲院作為客家菜餐廳的業者，不敵疫情無人光顧，不堪租金、人事負擔一個月近百萬的虧損，決定收攤歇業。

范姓業者表示，他自3年前開始承租內灣戲院，並收購復古用品點綴，用心經營餐廳，並有10名正職員工、數名工讀生，自從全國三級警戒以來，餐廳禁止內用，但位於觀光區，在地居民人數少，幾乎無法推動外帶，他估算一個月虧損約100萬。

范姓業者也說，曾經與房東商討調降租金，但沒有下文，他細數，整棟戲院含分租，一個月租金約25萬，加上人事成本、水電開銷，一個月100萬跑不掉，像是夏季電費，因內灣戲院空間挑高，一個月就要10多萬。

去年疫情爆發以來，雖然嚴峻，但沒有禁止內用，范姓業者說，當時小虧損仍能度過難關，但直到此次，因負擔太高，他也承諾員工會讓他們3個月照領薪水，因此決定歇業，租金寧可補貼給員工。他未來計畫先休息一段時間，若有合適地點，也不排除在疫情後於內灣地區另起爐灶。

內灣戲院早年曾經因為煤礦、伐木業，也因有鐵道在旁，成為繁榮的轉運中心，曾有小上海的稱呼，過去茶室、酒樓、旅館雲集，戲院更提供煤礦、伐木業工作者休閒娛樂的好去處，雖因產業轉移而沒落，建築物因此保留至今，也歷經多次修繕，由地主轉租給餐廳業者，經營客家菜餐廳。

但受到疫情打擊，5月初傳有確診者足跡到訪，內灣老街生意一落千丈，加上全國三級警戒、民眾不出門，內灣老街業者生意更是慘淡，平日幾乎沒有遊客，假日也沒人造訪，不禁內灣戲院歇業收場，也有攤商喊苦，維生不易。