【LIVE直播】大陸神舟十二號載人太空船 發射現場最新畫面｜2021.06.17

據中國大陸運載火箭技術研究院院長王小軍表示，中國將在2030年前再進行一次無人火星探測往返任務，進行火星土壤樣本採集，接著在2033年進行首次載人火星探測任務。至於進行火星探測畫多年的美國太空總署(NASA)，則持續進行2010年獲美國國會同意的2030年載人火星探測任務計畫。

《路透》報導，中國運載火箭技術研究院院長王小軍最近通過視頻參加俄羅斯一場航太探索大會時表示，計畫在2033年、2035年、2037年、2041年及以後進行載人火星探測。

中國力爭在2033年進行首次載人火星探測，然後定期進行後續探測活動。長期計畫將在火星建立永久定居點，並採集火星資源。（圖／新華社）

根據這項長期計畫，中國力爭在2033年進行首次載人火星探測，然後定期進行後續探測活動。長期計畫準備在火星建立永久定居點，並採集火星資源。

報導說，這是中國這項雄心勃勃的計畫首次披露細節。之前載著祝融號火星車的天問一號著陸巡視器，已於5月15日7時18分著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區。這是中國首次火星探測任務。

官方報社《中國航太報》週三援引王小軍的講話報導，在開始載人探測前，中國將進行機器人火星探測，進行火星基地選址考察、火星基地建設、資源利用系統建設，之後將進行航班化探測，主要任務包括大規模地火運輸艦隊，大規模開發與應用。預計在2030年底前還將有一次不載人的往返任務，採集火星土壤樣本。