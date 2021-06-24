居家快篩試劑昨日陸續於通路販售，方便民眾在家自我檢測。不過胸腔內科暨重症醫師黃軒表示，各國疫情爆發時，為快速找出確診者，快篩是有效又可降低社區盛傳率工具之一，但有5種人不適合使用居家抗原快篩試劑，偽陽性會高達80%。

黃軒今（24）日稍早於個人粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》指出，依照WHO建議，以抗原居家快篩來說，必須具備80%的敏感度，和97%的特異性，才會是符合快篩的理想檢測工具。因此當社區疫情大流行，快篩工具的敏感度才會增加，若盛行率只有1%，敏感度只有40～50%，偽陽性達80%；當盛行率上升至10%，敏感度可能上升至70～80%，偽陽性機率降至15%而已。

黃軒進一步說，有症狀感染者或確診者，他們使用抗原快篩工具，都是可以維持在80%的敏感度，但並非人人都是如此，其中無症狀感染者的敏感度，僅有40%至60%左右；另外CT值較高者，也很難利用快篩工具檢測，「每家廠商的快篩數據不同」，但大多數當CT值大於30，將不利使用抗原快篩。

除此之外，黃軒也針對WHO的建議分析5種人，不適合抗原快篩。第一，無症狀、無任何接觸史、足跡者，應好好待在家休息，安全性比跑到社區和一堆人排隊買快篩試劑要高；第二，已經清零或只有零星個案的社區：第三，居住地沒有符合生物檢驗合格的實驗室，因此篩檢後，也沒人能替你進一步檢驗。

第四，出入境機場的檢驗，通常進出國門都是需要PCR採檢，因此不需要抗原快篩，除非快篩工具是符合核酸檢測的條件；最後不建議於捐血前或手術前使用抗原快篩工具。

黃軒提醒，無論快篩結果為陰性或陽性，都應將檢驗器材密封於密封袋內，若快篩結果為陽性，應立即與衛生局聯繫或撥打1922。

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