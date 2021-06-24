連鎖超商也不敵疫情，拉下鐵門暫停營業。（王志偉攝）

花蓮火車站2樓商店街，紛紛拉下鐵門，等疫情過後再營業。（王志偉攝）

台鐵夢工廠、台鐵便當業績大幅下滑。（王志偉攝）

疫情嚴峻，台鐵搭乘人數僅剩1成，花蓮火車站1、2樓美食商店廣場，遭遇從未有的困境，備受遊客喜愛的台鐵便當，業績也大幅下滑6成，商店家業者苦撐，為降低承租人經營壓力，台鐵表示，已同意5至8月疫情期間租金及權利金減半，希望可以減緩承租業者的壓力。

台鐵花蓮火車站佔地約400坪商業空間，設立美食商店廣場，約20家商店街陸續進駐營運以來，疫情爆發，沒想到3級警戒兩度延長，過去一天2、3萬人上下車，如今台鐵減班，旅客一天不到500人，商店街業績大幅下滑，目前已有12家商店拉下鐵門，貼出公告，疫情3級警戒前都「暫停營業」，就連超商龍頭7-11也不敵這波疫情，暫時關閉。

受到遊客青睞的台鐵便當，現在也只能減量，台鐵花蓮餐務室主任張素雲表示，3級警戒以來，銷售量大概下跌了6成，也順勢推出超低價餐盒吸引顧客，而平日備料減半，減少成本支出。

花蓮火車站商店街由民間顧問管理公司向台鐵承租，取得經營權再放租給商家承租依合約收取租金。承租店家對於疫情影響都不願多談，得知承租金額減半消息，只說大家仍要一起苦撐。

台鐵資產開發中心花蓮營業所經理謝文宗表示，台鐵局受疫情影響運量巨幅下滑虧損加重，但為與附屬事業承租人共體時艱，除同意承租人得以書面提出申請緩繳6月至8月應繳納租金及定額權利金，延長至110年9月底前繳納外，再推出租金及定額權利金減收50％紓困措施，以提供承租人實質租金紓困協助，這段時間減免的租金和權利金，台鐵會要求廠商未來要回饋給承租店家，一起攜手度過這次疫情。