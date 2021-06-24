勞工局指出，依據勞動部6月21日最新修訂指引，企業應落實防疫規定。（台中市政府提供）

國內光學大廠大立光遭員工爆料，台中八廠的移工宿舍20人擠成1間，可能成為防疫破口。勞工局24日派員稽查大立光公司台中八廠移工宿舍；勞工局長張大春說，稽查結果符合中央勞動部相關規定，包括每人居住面積在3.6平方公尺以上，並應有個人床舖及衣物櫃等規定。

張大春表示，目前查出宿舍為8床房，居住移工大多為4到6人，建議能再加大居住面積，希望減至4人以下，市府將持續不定期訪視，督促業者落實防疫。

張大春說，勞動部訂有雇主聘僱移工防疫指引，為督促轄內雇主落實相關規定，勞工局在6月初即組成稽查輔導小組，針對轄內移工宿舍實地訪視，目前已完成轄內聘僱移工達30人以上之事業單位宿舍訪視，針對少部分未符合指引規範者也持續追蹤改善情形。

張大春指出，依據勞動部6月21日最新修訂指引，企業應落實工作生活區域應分艙分流分時使用、不同雇主的移工不得混住同一層、每天對移工健康監測及紀錄TOCC、應備有快篩及PCR陽性移工隔離空間等強制性規範。勞工局將持續針對轄內聘僱移工事業單位進行宿舍訪視，針對未符合規定者限期改善。

勞工局建議該公司運用其他宿舍閒置空間進行宿舍居住人數降載，增加外國人居住面積，同時由公司派專人協助購買物品，減少移工外出需求，保障移工身體健康；為減少移工因語言隔閡造成訊息落差，請雇主自行下載越南、印尼、泰文及英文等移工的防疫文宣及語音檔，以利移工獲取最新防疫資訊。