繼超商、藥妝、超市開賣家用快篩試劑，家樂福今（24日）也跟進，陸續在57家量販分店和1家超市內的藥局販售福爾威創、羅氏雙品牌快篩試劑，1入350元，5入1700元或1800元。
目前家樂福量販店中店藥局有「信東藥局」45間、「大樹藥局」12間；家樂福超市華齡店則有「佑全藥局」。販售商品有「福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組」5入、1700元；「福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組」1入、350元；「羅氏新冠病毒抗原自我檢測套組」5入、1800元，販售分店詳洽0809-001-365。
繼超商、藥妝、超市開賣家用快篩試劑，家樂福今（24日）也跟進，陸續在57家量販分店和1家超市內的藥局販售福爾威創、羅氏雙品牌快篩試劑，1入350元，5入1700元或1800元。
目前家樂福量販店中店藥局有「信東藥局」45間、「大樹藥局」12間；家樂福超市華齡店則有「佑全藥局」。販售商品有「福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組」5入、1700元；「福爾威創新冠病毒抗原快篩檢驗套組」1入、350元；「羅氏新冠病毒抗原自我檢測套組」5入、1800元，販售分店詳洽0809-001-365。
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