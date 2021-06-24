【旅遊經 洪書瑱報導】

配合中央流行疫情指揮中心宣布因應COVID-19疫情延長全國三級警戒至7月12日，林務局為避免不必要移動、活動或集會，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至7月12日，國人暫勿前往。由於人類無法前往至各個森林遊樂區，各類動植物，自在又大方出現在各大森林遊樂區中，包括：山羌、帝雉、彌猴，與各種難得一見的鳥禽類等！

林務局表示，已預訂住宿與阿里山林業鐵路車票的民眾，將由林務局各管理處或業者協助辦理退費或延期，各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發布的最新資訊即時調整。

林務局持續暫停開放場域如下：

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源與池南國家森林遊樂區。二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。三、林業文化園區：羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。六、生態教育館：紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館。七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋等。八、農委會所轄自然保護區域(包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區)。九、林務局轄屬全台142條自然步道、81條林道等。

由於各個森林遊樂區，人類暫時停止前往，因此許多嬌客紛紛現身，如阿里山帝雉、山羌、酒紅朱雀、松鴉、白面鼯鼠等出現在巡查員跟前外。

滿月園森林遊樂區_(左)台灣獼猴；(中)藍腹鷴；(右)鉛色水鶇(圖：新竹林管處提供)

滿月圓國家森林遊樂區內，架設2台紅外線自動相機，截至目前為止，共累積80筆野生動物活動紀錄，其中包括食蟹獴、山羌、鼬獾、臺灣獼猴等6種哺乳類及藍腹鷴、臺灣竹雞等3種鳥類。園區工作人員也曾在步道上發現平常只聞其聲，不見其人的臺灣紫嘯鶇，另外青蛇、黑冠麻鷺也都大方現身。

大雪山森林遊樂區_(左)山羊；(中)帝雉；(右)白鼻心(圖：東勢林管處提供)

大雪山森林遊樂區少了熙來攘往的遊客群，日常變成工作人員打掃時的空檔偶一抬頭，碰巧與出現在員工宿舍、遊客中心附近，與山羊、白鼻心、帝雉等野生動物四目相望，距離僅用手機就可隨手捕捉可愛的畫面，呈現一幅幅人與野生動物和諧共處的溫馨畫面！