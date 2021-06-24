本土疫情未解，全國各級學校停課至7月2日，關在家的日子伴隨諸多壓力，讓大批脆弱年輕心靈求助無門，北市教育局明起推出「台北市學生心理諮商免付費專線」，邀集30位臨床心理師，自早上8時到晚間10時隨打隨接，陪伴全體親師生「疫」同度過難關。

教育局副局長陳素慧說，過往諮商倚靠校內面對面服務，學生多會到輔導室預約，以個人或團體的方式講述情緒、家庭及升學煩惱，具輔導專業的老師也會給予相關協助，或連結外界資源，如經濟壓力將尋求社會局社工幫忙，涉案等法律問題則會連結法律資源。

陳指出，由於疫情不鼓勵群聚，教育局本次與政大團隊合作，邀集30位專業臨床心理師，以電話專線的方式提供諮商服務，電話為「08-0909-8185」（您幫-您就您就-幫一幫我），專線將於25日正式上線，服務時間為每日上午8時至晚上10時，撥打市話費用都由市府支出。

北市教育局提醒，只要學生因停止到校或遠距學習產生人際疏離與情緒困擾，或家長因照顧孩子而產生焦慮感及親子相處間的摩擦，都能撥打免付費專線，市府將提供即時關懷服務，若住在外縣市但在北市就學的學生，也不會因市話號碼不同而剝奪權利。