初次見到永慶房屋業務主任蘇瑩純，你可能會對她的「成熟」，印象深刻！雖然有著一張娃娃臉，但8年級生的她談起業務工作、人生經驗，穩重感油然而生。進入永慶房屋才短短1年多，便拿下「內湖區百萬戰將」、「全公司超級戰將」等殊榮，單月最高收入多達15萬，今年上半年業績已突破400萬元！

從小父母離異，瑩純跟著爺爺、奶奶一起在汐止生活，培養獨立、懂事的個性。「我的人生從沒想過會在菜市場裡擺攤，但它不小心就發生了。」瑩純笑著說，專科畢業後先到澳洲打工兩年，之後在認識的朋友介紹下，開啟自己的創業之路。每天開著車到菜市場，自行搬貨、弄架子、打燈、擺貨、收拾，這些體力活都是她自己獨力完成，從來不喊苦，更藉由與消費者一來一往的互動過程，練就她的銷售功力，達成經濟獨立的生活，這樣的日子過了近7年。

雖然擺攤時間彈性，不過隨著租金調漲、成本壓力、淡旺季收入落差大，有時單月收入僅2萬元，瑩純無奈地說:「萬一遇上下雨，生意絕對泡湯！」、「客源不穩定，生意難做！」種種問題讓她心中開始有「另謀出路」的想法。

「我想找一份有發展性的工作！」瑩純說當時看到，永慶房屋提供「前9個月保障每月5 萬元」以及學長姐帶領學習的「師徒達人」制度等職場優勢，讓新人可以無後顧之憂，所以毫不猶豫投履歷，她很開心能錄取，踏出房仲工作的第一步。

原本在菜市場擺攤創業的蘇瑩純，考慮到未來發展，決心到永慶房屋挑戰高薪的業務工作。(圖/永慶房屋提供)

團隊合作是永慶人DNA 誠實是打動客戶的關鍵

「一個人走得快，一群人走得遠」是瑩純進入永慶最大的體會，對照過去一個人擺攤，想要獲得多一點收入，就得沒日沒夜的奔波，現在有團隊合作支援真的好幸福，事半功倍，收入比以前更穩定，還能達到月月超過10萬元的收入。

瑩純回想起加入永慶的第一天，就有師父帶著她一步步學習，加上團隊合作的企業文化，在工作上不分你我，彼此攜手做好服務，贏得客戶的信賴，原本什麼都不懂的房仲菜鳥，短短兩個月就幫客戶圓滿成家，一對一學習的「師徒制」，讓她直呼:「在永慶不用孤軍奮戰！」

第一次的成交經驗對瑩純而言印象深刻，當時客戶看房已經觀望一年多，但卡在貸款問題遲遲無法做決定，當時她化身在地房產顧問，因為態度誠懇、說話實在，提供專業的帶款試算與財務規劃等房產資訊，結果客戶非常滿意，從付斡旋金到見屋主簽約成交，前前後後僅花4天就完成了。

蘇瑩純開心地分享：「我認為自己的成功不是偶然，而是因為抱持先誠實再成交的態度，給客戶安心的服務！」她也提及，公司提供「實價登錄3.0」，主動將成交行情揭露到完整門牌，不僅客戶都看在眼裡，更讓她月月成交，持續提升績效，目前業績已突破400萬大關。

永慶房屋有專屬學長姐一對一的「師徒制」指導，讓蘇瑩純(中)輕鬆步入房仲業，她相當感謝店長許勝億(左)和師父江浩綸(右)的提拔。(圖/永慶房屋提供)

業界最優福利超幸福 目標年度業績破800萬

健康樂活的工作環境，帶給員工更大的戰鬥力，瑩純說公司的「彈性工作8小時」制度，可以自由規劃工作與休息時間，不僅可以和親朋好友相約聚會，同時讓她培養游泳興趣，藉由運動強健體魄，偶爾釋放壓力，工作才能表現出色。

「我在永慶持續成長茁壯!」瑩純入行短短1年又4個月，憑著能力月月晉升，現在已是業務主任，爺爺奶奶都替她開心。從擺攤銷售轉為賣房屋，回顧自己一路上的成功，瑩純自認還有許多的進步空間，但她會持續和學長姐學習，帶給超越客戶期待的感動服務，幫助每個人圓滿成家!

談及2021年的目標及生涯規劃，瑩純分享當初選擇加入永慶除了考慮到未來發展，也希望未來可以買房置產收租，並預計今年達成業績突破800萬元的目標，領到幸福成家基金，朝買屋的夢想更近一步！