《衛報》23日報導，由於血栓等副作用爭議不斷，澳洲政府已正式宣布調整疫苗接種方針。在7月與8月的疫苗接種計畫中，仍以AZ疫苗為主；不過，自10月起疫苗接種將以莫德納與輝瑞疫苗為主。屆時AZ疫苗只有在民眾要求下，才會予以施打，這也讓輝瑞與莫德納疫苗在澳洲疫苗潮中佔主導地位。

澳洲政府23日頒布修訂過後的《國家疫苗接種分配範圍》的文件，其中描述政府將如何利用今年所剩的6個多月，分配、指導各種疫苗供應。依據該計畫，在7月與8月兩個月內，將繼續以AZ疫苗為主為民眾接種，每週最多施打260萬劑疫苗，接種對象以60歲以上的民眾為主，並透過州、領地與基層醫療網路進行施打。

然而，隨著所有60歲以上民眾完成疫苗接種，自10月起AZ疫苗將只有民眾要求時才會加以施打。報導分析，擱置AZ疫苗反映出該國擁有足夠數量的輝瑞與莫德納疫苗，才能滿足到年底前的疫苗接種量。

由於罕見的血栓副作用，澳洲政府日前宣布調整AZ疫苗的注射建議，將其改為限制60歲以上民眾施打。如今隨著新文件公布，在9月份第二階段，莫德納疫苗將投入接種運動，估計每週供給基層醫療網路約12.5萬劑疫苗。與此同時，輝瑞疫苗的供應量也會提升，將達每週130萬劑，遠遠超過7月與8月的75萬劑疫苗。

甚至到2021年底，輝瑞疫苗的供應量將增加至每週170萬劑到230萬劑之間，以兌現2021年底讓每位澳洲民眾都能接種疫苗之承諾。

負責新冠肺炎防疫的雷文少將(John Frewen)表示，新文件讓澳洲各州能更好的規劃、部署疫苗。「中央已盡可能將資訊提供給各州，以協助其盡速規劃中央提供的疫苗」。

他表示，這份文件對於疫苗提供數量採取盡可能透明的立場，相信各州能據此妥善管理疫苗。未來將針對不同年齡族群第一劑與第二劑疫苗，提供更詳細資訊好讓民眾徹底了解情況。