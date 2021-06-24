中央流行疫情指揮中心宣布防疫3級警戒延長至7月12日，讓民眾越憋越悶，根據旅遊平台Booking.com的「解封後最期待的旅遊偏好」調查，發現近7成的台灣旅客在解封後最想做的第一件事情，是和親朋好友們相見團聚，高達6成的旅客期待能在夏天前往海灘旅遊，放鬆身心。

調查發現，針對解封後第一優先想去做的事情，有65％的台灣旅客希望和家人團聚，想和朋友見面的則達68％。另外，有53％的台灣旅客已為未來旅遊存好了假，準備在未來解封時享受更久一點的假期。

目前許多企業讓員工在家工作，民眾多出許多在家時間，66％的台灣旅客表示，正在利用這段空閒時光好好規劃下一趟旅程，而有73％的民眾計畫進行國內旅遊。不過，只有不到8％的民眾會在解封後的旅行規劃滿檔行程，更僅有5％的旅人會想在城市內旅行。

問卷中也觀察到，高達61％的台灣旅客期待在即將到來的夏天前往海灘旅遊，在豔陽下的沙灘上漫步，放鬆疫情以來緊繃的身心。