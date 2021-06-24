竹山再出現確診個案，衛生局舉辦快篩。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

彰化里長宗教傳播鍊，南投再1人中鏢。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣24日新增公布2例確診個案，其中，案14406是31歲男子，住埔里鎮泰安里；案14487

是67歲婦人，住竹山鎮延和里，是彰化縣宗教法會傳播鏈案確診婦人14227的鄰居，今日確診為新冠肺炎，有頭暈、喉嚨乾及口渴等症狀，已送往集中檢疫所治療中。

衛生局長黃昭郎指出，埔里鎮31歲男子是攤商，主要活動範圍在台中、苗栗、新竹及桃園等地，日前在桃園篩檢後回埔里，醫院隨即通報為陽性，今日確診。

竹山鎮67歲婦人接觸者2人，包括同住者1人、非同住者1人，核酸檢測結果為陰性，居家隔離中；公共場所活動史包括竹山果菜市場、大明黃昏市場、慈仁藥局、富林水果超市竹山店。

確診個案居住於竹山鎮，為維護社區民眾安全，衛生局已進行疫情調查。另已通知上開場域完成清潔消毒及工作人員自我健康監測，並已已通知南投縣環保局清潔消毒。

衛生局6月23、24日在南投市、竹山鎮及埔里鎮社區篩檢，快速篩檢707人，陽性1人，再經核酸檢測後，結果為陽性1人，就是確診案14487。因應竹山鎮有確診個案，衛生局將持續在6月25日、26日在「竹山鎮新冠肺炎社區篩檢站」續辦2場次。

南投縣累積獲配送疫苗4萬600劑，接種人數3萬3483人，完成率82.5％，占全縣18歲以上人口比例7.9％。第6類（75歲以上長者）6月23日接種267人，累計接種數1萬2904人。

孕期婦女6月23日接種8人，有接種新冠肺炎疫苗需求孕婦，24日起可在縣內6家醫院預約接種。

南投縣新冠肺炎疫苗接種不良反應死亡事件2例，累計8例，衛生局已依疾管署規定完成疫苗接種不良反應通報，後續將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請。2例死亡案件分別是89歲女性，6月16日接種疫苗，有心臟病、糖尿病、腎疾病病史。83歲女性，6月16日接種疫苗，有高血壓、心臟病、糖尿病病史。