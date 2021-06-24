教團與大專校院教師自身爭取納入第7類疫苗施打族群，教育部主秘廖興國回應，有關大專校院先造冊，是先提前作業，教育部也期待各級學校教職員工都能在開學前完成施打。

教育部今（24）日召開線上記者會，廖興國提到，依指揮中心說法，時近暑假，施打疫苗教職員以接觸學生互動最多對象為優先，目前是以大考中心指考監試人員、教師檢定監試人員等需入闈，或與學生有近距離互動的測驗列為造冊優先，接下來針對幼兒園、課照中心等暑假會跟學生接觸者陸續施打，而中小學教職員則在9月1日開學前14天完成疫苗接種。

至於大專校院教職員尚未被納入第7類優先接種疫苗對象，國立大學校院協會等5大團體、全國教師工會總聯合會近日皆發聲明，替大專校院教職員爭取，盼列入施打名單。

對此，廖興國則說，教育部行文給各大專校院是先提前作業，教育部期待各級學校教職員工都能在開學前完成施打。