警方在嫌犯座車起獲作案的木棍、球棒等物。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南新化傳出一起凶殺案，警方逮捕5嫌移送法辦。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南新化傳出一起凶殺案，警方逮捕5嫌移送法辦。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市新化警方昨天接獲有男子陳屍新化區民權街一處套房，警方調查，死者為35歲鄭姓男子，身上有多處瘀青傷痕，鄰居23日凌晨聽到可疑打鬥聲，昨上午報警，警方漏夜追查，今早逮捕19歲王姓、25歲林姓及3名未成年男子共5名嫌犯到案，嫌犯供稱鄭男積欠15萬，動手修理，警方也查扣球棒、木棒及鐵棍等犯案工具，全案依殺人罪移送地檢署法辦。

新化警分局指出，根據調閱監視器掌握凶嫌犯案分乘2部車到達死者租屋處，警方鎖定以車追人，順利擒凶。警方指出，嫌犯等人先將死者載往中興大學新化林場後山，持棍棒毆打奄奄一息後，再將其載回租屋處。

鄰居23日凌晨一度聽聞有打鬥聲，昨天上午通知房東進屋查看，鄭姓男子已經死亡，嚇得趕緊報警。

警方指出，全案朝金錢借貸糾紛偵辦，但相關細節仍待進一步偵查釐清，並積極追查其他共犯到案。此外，目前正值防疫期間，嫌犯因涉及群聚違反傳染病防治法部分，待全部嫌案到案後，也會移送市府衛生局開罰。