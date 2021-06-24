全國疫情3級警戒以來，台中市連2日0確診，24日下午由市長盧秀燕主持的防疫記者會中，開心地宣布說，「真的很不容易！」對全國第2多人口的城市來說，在疫情升溫期間，大城市相對具風險，因此超前部署，設置前進指揮所、快篩等，即刻處理疫情危機，「關關難過、關關過」，感謝市民、醫護人員及防疫團隊，努力的成果。

台中市長市長盧秀燕宣布第2天「嘉玲」的好消息，讓線上網友們相當欣喜，在網路廣傳，「感謝市長用心。」盧呼籲，防疫仍不可鬆懈，「只要面對陽光，陰影就會落在背後」，拜託大家要守住防疫，不要鬆懈、勿群聚，防疫繼續加油。

「快速打疫苗談何容易！」市長盧秀燕說，全國宣布第1個設置快打站，那麼多人要1次同時開打注射疫苗，除考量醫護能量，讓大量的市民快速的在注射站進行接種，像是，1批5萬人要造冊、挨家挨戶發放通知單、快打站動線安排、工作人員進駐及醫護人員安排等，都全力動員，完成民眾疫苗接種。