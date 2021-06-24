鮑爾鷹派談話、淡化通膨隱憂，周三美股四大指數漲跌參半，但特斯拉為首的科技股上漲，那指收盤連兩日創下歷史新高，台股ADR相對強勢。周四台股開漲21.86點報17358.57點，鋼鐵人領軍，航運股續弱，但隨後電子權值股翻黑，拉低大盤翻黑17319.89最低點，但半小時後，電子股震盪走疲，航運則重返榮耀，指數走穩最高來到17439.63、上漲百點，11時後17400一度得而復失，橡膠、鋼鐵等傳產股走堅，尾盤長榮再開大絕，電子收斂跌幅，指數朝17400靠攏，終場收漲71.25點或0.41%，報17407.96點，成交金額量縮為4171.57億元，仍站穩所有均線之上。

今日外資(不含外資自營商)買超38.4776億元，投信賣超0.2557億元，自營商買超32.76億元，三大法人買超70.98億元。外資連2日買超148.04億元，6月以來仍賣超714.66億元，今年以來賣超4171.48億元。

晶圓雙雄周三ADR雙雙走揚，但權值王台積電(2330)開高598元後就遇賣壓翻黑，午後來到最低588元，收跌0.84%至590元；聯發科(2454)同樣開高走疲，收跌1.28%至929元；聯電(2303)則收持平。股王矽力-KY(6415)收漲5.29%至3585元，一度觸及3675元；而股后大立光(3008)收跌1%至2960元，股王股后差625元。鴻海(2317)結盟Gogoro掌發展契機獲外資按讚，收漲1.35%至113元。面板雙雄難掩頹勢翻黑，群創(3481)收跌0.23%、友達(2409)跌1.05%。電子股難行，環球晶(6488)、華邦電(2344)、晶技(3042)等仍有個股亮點。

資金重回傳產股，航運股歷經周三翻船驚魂後，周四雖然開盤疲弱，但不到半小時就重振旗鼓，其中，貨櫃三雄的萬海(2615)再度率先衝上漲停，遭列入處置股的長榮(2603)、陽明(2609)也翻紅，長榮尾盤更攀上漲停，BDI指數反彈，散裝族群的中櫃(2613)、新興(2605)、中航(2612)、榮運(2607)、志信(2611)等，以及台驊投控(2636)、宅配通(2642)均登上漲停，四維航(5608)也打開跌停，航運類指收漲7.5%，位居上市漲幅類股第一，航運占大盤成交比重31.%，電子股成交值近1890億元，占比45.4%。16檔跌停變10檔漲停的航運股漲勢再起，鋼鐵股也不落人後，聚亨(2022)、海光(2038)、彰源(2030)、威致(2028)、佳大(2033)齊力攻上漲停，中鋼(2002)、中鴻(2014)等股價也有漲升，鋼鐵股收漲1.91%，排第五漲幅。南帝(2108)、申豐(6582)高漲的橡膠類股收漲4.35%排第二。益航(2601)漲停，法人喊富邦媒(8454)挑戰2000元天價而強收漲8.87%，百貨股收漲3.12%排第三。電機漲逾2%則排第四；金融收小紅漲0.06%；半導體、電子收小黑，分跌0.48%、0.22%；油電燃氣、電子零件、光電皆收墨。

GOOGLE、微軟擴增資本支出，伺服器族群吃香，緯穎(6669)、英業達(2356)、神達(3706)、技嘉(2376)等均表現不俗。特斯拉威風、車市回溫，車王電(1533)、麗清(3346)、怡利電(2497)、霖宏(5464)、倉佑(1568)漲停鎖死，為升(2231)、朋程(8255)、和大(1536)、定穎(6251)、順德(2351)、大億(1521)、吉茂(1587)、英利-KY(2239)等車用族群股價紅通通。ABF比價效應，營運動能暢旺的南電(8046)飆新高價，蘋概股臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、玉晶光(3406)、台郡(6269)等也面露喜色。外資按讚股，祥碩(5269)、旺宏(2337)、雍智科技(6683)等股價更是威武上攻。其他個股，攻WiFi 6E的瑞昱(2379)大漲重返500元、5日、月季線上，Q2有望賺近一個股本的亞德客-KY(1590)觸及漲停，華興(6164)更連拉兩根漲停、一舉跳上季線及半年線，力特(3051)放量登頂、改寫近6年高價；穎崴(6515)今天除息、配息創高，收紅填息近7成。

5日RSI為66.64，10日RSI為62.41。9日K值為74.06，9日D值為70.86。20日乖離率為1.49。展望台股後市，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，台股日前波段下跌半年線有撐，一度失守月線，顯示有化解部份累積的高檔賣壓，籌碼面風險仍在當沖比率較高，因此接近高點時仍有震盪可能，觀察點在7月份台股逐步進入去年度配息宣告適用，具高股息題材個股有表現空間。

台中銀證券指出，近期觀察量能退潮下趨向於震盪，但只要守穩月線17000，仍維持趨勢多頭不變。兆豐國際投顧指出，真正影響台股的3大因素包括6月底投資作帳、7月開始上市櫃公司陸續公布第2季財報、以及下半年景氣展望等。統一投顧則認為，下檔月線提供強勁支撐，台股仍維持高檔整理格局。盤面上強弱有別，類股表現分化，操作建議選股不選市，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server 供應鏈、蘋果供應鏈、航運、紡織及金融等族群。