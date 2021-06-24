儘管終端智慧型手機有雜音，但敦泰(3545)IDC持續缺貨且仍無法滿足顧客需求，面對產能吃緊，預估敦泰下半年產能相較上半年會有低個位數成長，敦泰面對晶圓漲價成本也會轉嫁予客戶，新品部分，光學指紋力拚年底量產，OLED、車用儘管短線貢獻不明顯，但長線均可扮演長線重要潛在動能。

敦泰主要市場為手機，儘管目前智慧型手機終端市場傳出雜音，整體預期不如年初樂觀，惟目前IDC供需仍大，持續缺貨且仍無法滿足顧客需求，不僅如此，目前TDDI供需明年持續緊繃，手機滲透率續提升、平板與車用潛在需求多，且市場增加產能有限，目前業界預估供需缺口約落在20%，且缺口不是來自overbooking(重複下單)，而是中美貿易戰庫存周期拉長。

目前TDDI主要兩大廠為聯詠、敦泰，佔市場80~85%，預計未來產業集中度續提高。

半導體產能吃緊，敦泰預估下半年產能相較上半年會有低個位數成長，針對2022年的產能還在規劃中，預期相較今年有機會有雙位數成長，主要成長來自既有代工廠，由於合肥晶合設備良率提升仍要時間，且主要是80奈米，預估對明年TDDI產能幫助不大，敦泰目前產能還是仍台灣三家代工廠為主。

針對晶圓成本漲價，敦泰持續轉嫁成本給客戶，對敦泰ASP提供有效支撐，敦泰第二季毛利率有機會挑戰50%，預計第三季代工成本將持續上漲，敦泰也會持續轉嫁予客戶。

敦泰累計前5月合併營收達82.09億元、年成長78.5%，稅後淨利為20.79億元，已經是去年全年10.12億元的兩倍之多。

新品部分，敦泰光學指紋第二季小量出貨，最快年底放量、OLED驅動今年佔營收約1%，主要銷售大陸，前幾大客戶佔80%出貨；至於車用，敦泰是全球第一個將in-cell面板將在車用市場複製智慧型手機的模式全球導入車用市場並量產，客戶在亞洲、歐洲以及美洲都有，估計目前有終端有百萬車輛在使用，敦泰會針對客戶做全面性推廣，未來幾年內，可以看好得到相當的占比，由於車用毛利率、產品週期都優於平均，對敦泰長線營運會有正面貢獻。