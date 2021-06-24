日本股市24日交投冷清，觀望氣味濃厚，最後日經指數為28875.23點，僅漲0.34點。東證指數收1947.1點，跌2.04點或0.1%。

瑞穗證券認為，美國聯準會雖釋出利率不會輕易調升利多，股市也因而上揚，但目前上漲動力似乎熄火。再加上美國通膨可能都會在高檔盤旋，因此就業市場需要更多數據來判讀。還有公司季報即將在幾周後出爐，故市場觀望居多。

許多在美國聯準會發表談話時，引領大盤走高的景氣相關族群，也慘遭獲利了結。

例如，西日本鐵路跌2.7%，百貨業者三越伊勢丹與高島屋各跌3.2%與2.1%。

住友林業跌0.8%，因公司希望最多能籌資371億日圓，約3.34億美元，故計劃釋出1600萬新股，相當於現有在外流通股票的8.7%，。

根據日本24日當地消息，全球第二大快閃記憶體製造商，也就是更名之前為東芝（Toshiba）記憶體的日本鎧俠（Kioxia），傳出最早將在9月IPO（股票初次公開發行）。握有鎧俠40.6%股份的東芝，最後收漲0.1%。

科技族群成長型股票，例如軟銀上漲2.2%。

Mercari大漲8.5%，因這家經營跳蚤市場交易模式APP業者，調高年度財測獲利目標至50億日圓。從2018年6月掛牌以來，Mercari將可首次獲利。

衛采漲1.5%，美國政府早先核准，該藥廠對早期阿茲海默症Lecanemab實驗性療法。