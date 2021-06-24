大陸女星孫儷不只演技精湛，重視保養的她，還是演藝圈的美魔女代表，不過孫儷近日就被陸網曬出一系列的無P照，難得頂著捲髮的孫儷，卻被毒舌酸臉圓、有皺紋顯老，但粉絲看完照片後則紛紛為孫儷護航。

孫儷日前出席上海迪士尼5週年活動，她頂著俏麗短髮、身穿水手服領的套裝上衣搭配白色格紋短裙亮相，孫儷展現氣質、優雅氣息，不過在網上曬出的無P照中，孫儷卻遭指眼尾冒皺紋、肌膚鬆弛，臉圓顯老態，甚至有網友指她不適合捲髮，還毒舌酸孫儷是「裝嫩翻車」。

孫儷無Ｐ照慘被網毒舌酸爆，但粉絲看完照片後則紛紛為孫儷護航。（圖／取材自微博）

孫儷頂著俏麗短髮、身穿水手服領的套裝上衣搭配白色格紋短裙亮相。（圖／取材自小儷同事說微博）

但網友則紛紛為孫儷抱不平，認為娘娘的整體狀態很不錯「我覺得挺好看的，很減齡的感覺」、「狀態很可以啊」、「是不是被反向修圖了啊 真人狀態應該蠻好的」，認為以孫儷38歲、生過兩胎來說，不論是身材和顏值都維持得很好了。

其實孫儷出道至今總是維持苗條身材和高顏值，孫儷日前還大方曬出11年前與鄧超的結婚照，孫儷保養有術，2010年和2021年的孫儷看起來完全沒差，凍齡臉蛋超不科學，同時，孫儷還是著名的養生和健身達人，孫儷對自己的飲食相當自律，她三餐多以清淡食物為主，孫儷也把養生融入生活，維持運動習慣，並不時在微博曬菜單，分享她的養生之道，同時，孫儷熱愛以溫水泡腳，幫助身體循環、讓新陳代謝更順暢。