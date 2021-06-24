宜蘭縣24日再度回到「嘉玲」的懷抱，沒有新的新冠肺炎確診病例，全縣累計確診人數維持在95人，也沒有新增死亡個案，對於台北農產運銷公司爆發群聚感染事件，縣府則表示，除了在第一時間匡列相關司機進行採檢，也決定比照中央規格，將為縣內果菜批發市場、肉品市場及漁市場從業人員提供快篩及核酸篩檢。

北農爆發群聚感染事件，引發大眾憂慮及恐慌，尤其北農是台灣最大的果菜批發市場，宜蘭縣每天也有許多農產品送往北農銷售，縣長林姿妙24日表示，衛生局在第一時間匡列了與北農有運輸往來的司機19人，目前14人已完成篩檢，都呈現陰性反應，其他5人還在等待篩檢結果；縣府另同步匡列曾經送貨到附近市場行口的40多名司機，目前也在進行篩檢。

縣府表示，中央已宣布北北基桃的批發市場必須先做篩檢，再安排疫苗注射，縣府也將比照這項規格，為縣內果菜批發市場、肉品市場及漁市場的工作人員，提供快篩及核酸篩檢，確定工作人員的健康狀態，再結合中央後續配發的疫苗展開施打作業，保障批發市場的從業人員，能夠在安全、健康的環境下工作。

時序已進入三星上將梨的產季，林姿妙也在記者會上再度擔任宜蘭農特產品的推銷員大力稱讚三星上將梨，並表示三星農會正推出「買梨抽好禮」方案，25日起至8月31止，前往三星地區農會配合活動的梨農（果園）、農會行銷中心及網路商城，採宅配到府購買上將梨禮盒2盒以上，將實品及宅配單上傳至網路平台，就可獲得抽獎機會。