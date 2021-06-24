北市一名在科技業擔任主管、年薪147萬元的人妻，不滿年薪360萬的金融界丈夫召妓，竟在網路上搭訕一名男網友到摩鐵發生性關係，被丈夫抓包後，人妻的胞兄出面向妹婿求情說：「他們沒有感情」、「你覺得芬芬會和那渣男私奔嗎」、「她只想做愛」，法官勘驗對話紀錄後，認定人妻外遇，判決須賠償丈夫30萬元。

據了解，人妻任職一家半導體公司處長，與擔任銀行主管丈夫2012年結婚，但人妻2018年7月間，卻被丈夫逮到與一名男網友阿明（化名）到摩鐵開房間。面對人夫的追問，阿明坦承，同年5月在網路交友軟體認識他太太，6月相約到摩鐵發生性關係，人夫氣炸，對妻子與阿明提告求償100萬元。

阿明出庭時對法官喊冤說，他不知道人妻已婚，對方還不斷跟他抱怨丈夫多次嫖妓，夫妻感情已破裂，早在2017年3月就分居，並非有意破壞人夫的配偶權，請求免賠。

人妻的胞兄事後也透過通訊軟體向妹婿求情：「你覺得我妹妹會與那個渣男私奔嗎？」、「那渣男只是想搞我妹啦」、「我們是男人不清楚嗎，只有想做愛啦。」、「他們沒有那感情基礎啦，」，企圖挽回夫妻倆婚姻。

士林地院勘驗對話及光碟影片後，認為人妻與阿明認識不久，應該只是想發展露水情緣，故判決阿明免賠。至於人妻與丈夫雖然感情已破裂，卻在仍有婚姻情況下，與阿明發生性關係，造成丈夫身心承受極大痛苦，因此判決人妻須賠償丈夫30萬元。可上訴。