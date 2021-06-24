高雄24日新增6例本土確診個案，所有確診者皆與仁武家庭群聚案互有關聯，群聚感染起因是由60多歲的案14359將病毒從新北恩主公醫院帶回高雄，傳染給家中其他成員及相關接觸者，目前總共已經造成4個家庭、13人染疫。

根據高市府疫調顯示，仁武家庭群聚案中，60多歲的指標個案14359曾在新北恩主公醫院開刀住院，而他的病房就在新北恩主公群聚案首例病患的隔壁房，出院後，回到高雄傳染給年僅4歲的兒子、20多歲女兒及其男友，女兒進而傳染給表姐，隨後再由表姐連帶傳染給同住家人及同事，共有7人染疫。

高市府緊急擴大匡列相關接觸，經過篩檢後，24日再新增2個家庭、6例的確診個案，其中一個家庭群聚案是由23日公布確診的表姐傳染給20多歲同事，進而再將病毒帶回家傳染給同住者，另一起染疫的家庭群聚案狀況雷同，是由案14359的女兒在職場傳染給20多歲的同事及其2個孩子還有前夫。