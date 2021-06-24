國立臺灣大學EMBA第17屆學生會發起「送愛心戰鬥餐到台大醫院」活動，與雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」總計送出3600份餐盒，活動後續獲得許多的善心人士及企業響應，目前各界善心共累計認購將近8000份餐盒贈送給醫護人員。其中，中華國際領袖協會深受感動，大力號召會員募集共3200份餐盒，將提供給台北市立聯合醫院及亞東醫院的醫護人員，以實際行動支持醫護，一起團結抗疫。

中華國際領袖協會理事長周筱玲表示，面對突如其來的疫情令人震驚，看到醫護人員疲憊的照片讓人心疼，看到台大EMBA第一時間捐贈gonna暖心又健康的餐盒給台大醫院，中華國際領袖協會全體會員也略盡棉薄之力，希望小小的心意能溫暖3200位醫護的心，同時也能幫助辛苦的餐飲業者，gonna食材用料紮實又美味，辛苦的醫護們可享用到充滿能量又健康的一餐。

餐飲業此波皆受到疫情影響，「gonna共樂遊」除了積極轉做外帶外送服務，更將推出「gonna TAKE HOME」系列，消費者可訂購新鮮食材與健康料理包，在家也能吃到健康均衡並兼具美味的料理。雄獅集團欣食旅總經理陳斯重指出，以往gonna共樂遊仁愛、南港、內湖3家店外帶、外送比例僅佔20%至30%，6月1日起導入inline線上平台及自有「雄獅外送員」，加上滿額免費外送服務及外帶85折起等優惠讓業績看漲，於疫情期間足足提升5倍外帶量。接下來即將推出「gonna TAKE HOME」系列，增加「主廚料理包」及「餐桌套餐料理組合」等選擇，估計也可帶來1-2成營收外，透過快速簡易的烹調方式，讓用餐更有溫度。