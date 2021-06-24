網紅黃琳年齡26歲，在就讀世新大學時就被封為「世新女神」，擁有亮麗的外型、大方展露出性感的火辣身材曲線，在大學期間的求學階段，照片多次登上PPT表特版，引起眾多網友們的討論，黃琳的五官非常精緻，相似大陸Angelababy的容貌，因此受到了許多外界的關注。日前黃琳在Instagram曬出一系列居家9連拍的自拍照，穿著一件淺藍色大件襯衫，只見畫面中黃琳下半身沒穿褲子，火辣美胸若隱若現，令人感到戀愛的氛圍。

網紅黃琳也擁有兇版「Angelababy」稱號，日前在社群網站與粉絲分享一系列9連拍的自拍照，她表示：「要拍出居家防疫美照，就是搭配一件大件襯衫，並穿著一雙長白襪。」畫面中可以看到黃琳曬出性感的姿勢，並將襯衫上衣鈕扣解開，隱隱約約可見到超兇的半球，露出一雙修長的美腿，手裡拿著一杯拿鐵，不時燦笑擺居家拍照姿勢，生活模式相當愜意與自在，完全懂得網友想看什麼，紛紛留言：「總是這麼辣！令人受不了耶！」

在全台持續三級警戒的當下，黃琳也翻出舊照，PO出在澎湖遊玩的性感照片，她穿著一件繽紛色彩胸前綁帶的比基尼，傲人的雙球呼之欲出，而陽光灑落在她白晢的肌膚上，完全開啟度假模式、她放鬆的神表模樣，手握著遊艇的方向盤，像是女王般的氣場，讓人覺得性感又霸氣，也能稍微安撫到網友因疫情延燒不安的心。

許多網友在底下留言表示：「在家怎麼要穿襪」、「我愛自然光」、「好美喔」、「漂亮又正能量」、「請問是偷穿誰的衣服？」、「這套泳衣好好看！」、「天氣雖然炎熱，但讓人融化的是美眉陽光般的笑容，好甜喔！」、「這是天秤座圖案的項鍊耶」、「笑容甜到我心坎裡了」

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