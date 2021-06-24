前國民黨立委陳學聖。(中時資料照)

立法院康園餐廳24日貼出公告，將於7月3日（六）結束營業，若手上有尚未使用的自助餐券，請盡速使用。前國民黨立委陳學聖表示，他和老闆也算是個朋友，今聽到要關門消息，特別去看看老闆，也順便買了兩罐康園最有名的黃金泡菜！謝謝康園老闆及團隊多年來的服務，後會有期！

陳學聖回想國民黨重新執政，兩岸情勢一片大好，陸團來台，立法院康園餐廳常常被點名必到，因為立法院的吵架、打架鏡頭，對大陸人民來說，透過電視、網路傳播，早已非常熟悉的，因此一定要來一遊。

他指出，後來太陽花學運發生，是一個轉捩點。在學生佔據立法院期間，位於立法院內的康園餐廳，根本被拒馬包圍，完全無法營業。

陳學聖認為，之後民進黨2016執政，兩岸關係急凍，陸團不來，康園餐廳瞬間受到很大衝擊。還好外縣市立委，還會常常安排鄉親、樁腳參訪立法院，中午在康園用個旅行餐，康園勉強還撐著。

雖然老闆很努力拓展業務，連咖啡都加減賣，只是很多的用心，都敵不過政治環境的衝擊影響。這次疫情，可算是最後一根壓垮的稻草，總之下週六就要收了。

康園餐廳也是在立法院工作的人們共同的回憶，除了招待賓客，開大桌菜之外，康園平時也供應經濟實惠的午餐，不少在立院上班的人為省錢都吃康園的自助餐；此外，康園廚房偶爾也會接一些「特製訂單」，有時立院的人手上恰好有不錯的食材，正愁不知該如何處理，總會拿去請康園幫忙「料理料理」，立刻能上一桌好料。

據了解，康園受疫情影響，加上合約剛好也即將到期，所以決定歇業，不過康園的餐廳本身，未來立院將來還是會繼續招商，康園仍有可能繼續入主，取得標案，能否重新看到康園重新開張，將看之後招商情況而定。

立法院康園傳出熄燈。（讀者提供）

立法院康園餐廳黃金泡菜。（取自陳學聖臉書）

陳學聖感嘆，在立法院那麼多年，和老闆也算是個朋友，今聽到要關門消息，特別去看看老闆，也順便買了兩罐康園最有名的黃金泡菜！他也謝謝康園老闆及團隊多年來的服務，我們後會有期！