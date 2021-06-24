美國國際貿易委員會6月23日公告自我國、韓國、泰國與越南的「乘用車與輕卡車」輪胎反傾銷產業損害調查終判結果，認定這些國家進口的輪胎對美國產業造成損害，預計7月初將發布反傾銷命令。台灣輪胎業確定被課反傾銷稅，正新橡膠稅率為20.04％、南港輪胎101.84％，其他廠商84.75％。

經濟部國際貿易局表示，本案自2020年底初判結果公布後，就會同工業局、全國工業總會，數度與產業界開會研商，研商準備與因應方案。鑒於美國在課徵反傾銷稅後，業者仍可透過商務部的年度行政複查，爭取較佳之稅率，貿易局將持續予以協助。7月1日就會舉辦「美國反傾銷行政複查程序與實務」線上研討會，協助業者規劃被課稅產品後續經營。

美國商務部去年針對台、韓、越、泰等輸美輪胎展開傾銷調查，了解是否以低於公平價格出售。我國橡膠公會曾喊冤，無傾銷意圖，不過商務部仍認定課徵反傾銷稅。