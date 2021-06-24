花蓮縣政府防堵北農疫情延燒，明天也將在運銷合作社的所在地果菜市場外，設置篩檢站提供民眾篩檢。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮萬華大舅群聚案再添1例重症死亡！曾接待萬華大舅子的案6556，上月26日確診後，因病情惡化轉為重症，近1個月的治療後，儘管PCR篩檢已成陰性，不過因其肺部損傷嚴重不及恢復，加上本上患有慢性病，20日病情惡化，昨天清晨離世，鑑此，衛生局再度呼籲，接種疫苗能免於病毒入侵身體引發重症死亡，輪到順位時，就應盡快接種。

繼案6556的牌友7012因病情加重轉重症，在21日離世後，案6556也於昨天清晨離世，衛生局長朱家祥說，他是名60多歲男性，有糖尿病、高血壓、高血脂病史，胰島素使用已10多年，上月26日確診後，都在醫院和病毒抗戰，本月21日進行PCR核酸檢驗結果已成陰性，代表身上的病毒已經被消滅的差不多，不過在抗病毒近1個月的過程中，造成肺部損傷嚴重，無法快速恢復，20日時病情不斷往下走，直至昨天清晨離世。

花蓮迄今累計68例，22人在醫院接受治療，其中1人仍因重症，在加護病房插管治療，與病毒搏鬥中。

儘管花蓮的疫苗接種率為全台第4，施打率算是名列前茅，不過許多長者卻在聽聞猝死消息後紛紛卻步。朱家祥說，新冠病毒會侵蝕肺部，是它讓人害怕之處，因此再度懇切呼籲民眾，輪到自己接種疫苗順位時，就盡快前往，接種打疫苗後，至少不會因重症而死亡，且疫苗能增進保護力，杜絕病毒侵入身體搞破壞。

此外，花蓮縣政府防堵北農疫情延燒至花蓮，昨天已安排花蓮縣蔬菜運銷合作社相關人員接受快篩，明天也將在運銷合作社的所在地果菜市場外，設置篩檢站，早上9至11點及下午2至4點，供市場員工、攤商及常出入的民眾篩檢。