歐洲國家盃足球賽暫時告一個段落，隨著今天葡萄牙踢平法國、德國踢平匈牙利，16強球隊確定出爐，戰局也來到白熱化階段，誰才能成為真正歐洲霸主就看接下來的比賽了，而晉級球隊分別有A组義大利、威爾士、瑞士，B组比利時、丹麥，C组荷蘭、奥地利、烏克蘭，D组英格蘭、克羅埃西亞、捷克，E组瑞典、西班牙，F组法國、德國、葡萄牙。

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🤩 EURO 2020 round of 16 set!



List the 3 most impressive teams so far 👇#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23 2021

其中所有對戰組合也都出爐，比利時對決葡萄牙、義大利對決奥地利、法國對決瑞士、克羅埃西亞對決西班牙、瑞典對決烏克蘭、英格蘭對決德國、荷蘭對決捷克、威爾士對決丹麥，總共有8個精彩對戰組合，比賽將於台灣時間6月27日開打，首先登場的是威爾士對丹麥、義大利對奥地利，直到6月30日為止。

而說到這次16強比賽，有三組較勁特別令人注目，那就是克羅埃西亞對西班牙、英格蘭對德國、葡萄牙對比利時。其中克羅埃西亞擁有當家射手「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)，西班牙前鋒莫拉塔(Alvaro Morata)和蒂亞戈(Thiago Alcântara)則成為隊上關鍵人物。

英格蘭部份主將肯恩(Harry Kane)雖然在小組賽表現平淡，仍是不可忽視的角色，他將率隊面臨德國軍團夾擊，德國擁有哈維茲(Kai Havertz)，他曾在5月30日代表切爾西擊敗曼城奪下隊史第二座歐洲聯賽冠軍金盃，當天也是靠他踢進致命一球，絕對是英格蘭要嚴防的狠角色。

最後葡萄牙的C.羅納度(Cristiano Ronaldo)無疑是本屆賽會最火燙球星，場上下一舉一動都牽動著足球圈，他的表現也攸關葡萄牙能否再晉級下一輪比賽，面對「紅魔」比利時絕對不能失常，他們擁有當家前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)坐鎮，配上小阿札(Thorgan Hazard)組成攻擊雙槍。相信這次16強的比賽肯定激烈萬分！