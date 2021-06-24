北農、環南市場群聚染疫持續擴張！北市議員許淑華24日指出，累計到今天中午12時止，共篩4671人，目前北農65位確診，環南市場加3、累計25名確診，環南市場居然還是有疫調不確實的狀況，市府到底在幹什麼？目前市場處無法掌握北農造冊狀況，市長柯文哲說好的執行力在哪？

許淑華表示，環南市場疫調還是不確實，攤商確診家人繼續去擺攤，民眾反映，環南市場至少有3攤有人確診後，只讓確診者本人休息，家人跟員工卻還是繼續經營攤位，過一陣子才連店都沒開，發生這樣的事 ，也沒衛生局的人來市場匡列或疫調，雖然他們都有做好自己的保護，但還是很擔心，講很久的疫調匡列是不是還是擺爛沒在做。

許淑華說，進出管制不確實，1張管制貼紙竟多人使用，今天起雙北批發市場一律要憑採檢陰性證明、實聯制始得進入，但竟發生民眾出來後把管制的貼紙拿給其他人使用，規避實聯制，她還接獲北農某經銷商電話，說今天入場北農需持篩檢之陰性證明，但他發現很多老人家是以截圖入場，檢查人員並未細看或身分確認就入場了，難道這不是破口？

北農部分，許淑華痛批，快篩打疫苗做半套，攤販員工竟不在名冊中，市府要求北農造冊打疫苗，但名單只包含承銷商（負責人），其他攤販老闆僱用的員工被排除在外，他們才是現場的大多數；另外有部分攤位的承銷商轉租也不在名冊中，民眾直說「請救救我們，別讓他們矇混過去！」

她還說，疫苗施打點訊息亂糟糟，改來改去最後一場空，北農攤商反映昨晚接獲簡訊通知今早去和平婦幼醫院打疫苗，早上過去卻又收到簡訊說要去和平醫院打，再跑到和平卻又沒有，結果今天沒打到疫苗。也有承銷商反應第一二天有在萬大快篩，但到目前沒有收到打疫苗通知，根本一團糟。

另外，許淑華表示，快篩量能不足，快篩打疫苗只是漂亮口號，規定要持陰性證明才能進入市場沒錯，但市府提供給北農的快篩量不夠，承銷商、工作人員、攤商被迫自行去其他地方篩檢，為了維持生計還得舟車勞頓，攤商想幫員工篩檢也不知道向誰詢問，打疫苗的作法趕不上市長說話的速度，北農管制不全面，全市仍暴露風險中。

民眾也反映，目前北農只管制內部，外圍的店家沒管制，全北市還是在風險中，市場外店家送全北市各大餐廳，建議擴大管制範圍；也有人反映，魚市及環南都是週一跟四休息，北農遲遲不肯，他們反應很多次，但還是沒辦法。

許淑華說，民眾陳情真的越來越多，礙於部分為電話陳情沒有附圖，不然真的很想讓柯市長看到第一線民眾的真實血淚心聲！