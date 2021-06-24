高雄昨一口氣新增9起案例，高雄市長陳其邁怒轟新北疫調缺失，造成高雄群聚感染；新北市長侯友宜今下午3時主持防疫會議，媒體接連詢問新北市衛生局疫調是否有缺失與落差？當初匡列狀況？侯友宜連問3題都避答，由新北市衛生局長陳潤秋簡短回應，「有關恩主公醫院的問題，院方昨天跟今天都已經有所回覆了，謝謝。」

高雄市仁武區昨爆發家族7人群聚感染，陳其邁質疑指標個案（案14359）曾在5月底，於新北市三峽恩主公醫院開刀住院，當時隔壁房曾爆發群聚感染，卻因新北市疫調疏漏，導致該個案沒被匡列才把疫情帶回高雄；但恩主公醫院反駁，高雄個案與恩主公院內感染發生在不同病房，且高雄在群聚感染爆發前就已出院，依據中央流行疫情指揮中心規定，並沒有匡列的必要。指揮中心今下午記者會則要求醫院改進。

新北市府今舉辦防疫會議，媒體提問階段，媒體問及為何高雄當初沒有被擴大匡列？也沒被自主健康管理也沒有？且高雄個案為何可以拒絕採檢？

對此新北市衛生局長陳潤秋表示，這整件事情發生在新北市疫情最嚴峻的時候，醫院從疫情爆發後真的很辛苦，到現在也是一樣，這整件事情院方已經做最詳細的說明，因此尊重醫院的說明，謝謝。