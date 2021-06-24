衛福部食藥署5月28日召開決定國產疫苗EUA（緊急授權使用）標準的關鍵會議，中華民國防疫學會理事長王任賢今天說，從審查委員的結構來看，政府就是要讓免疫橋接取代三期臨床試驗，這是「拿人民的性命來換取業者的利潤」。

財團法人國家政策研究基金會今天下午舉行「高端緊急使用授權審查前夕，審委急更換！」線上記者會，由基金會永續發展組召集人陳宜民、王任賢及台大公衛學院兼任教授金傳春發表看法。

食藥署藥品諮詢小組有23個委員，其中10人是女性。食藥署5月26日召開專家會議，就去年10月所訂EUA審查標準的療效評估，討論以國產疫苗與AZ疫苗的中和抗體不劣性比較作為療效審查依據；5月28日則是召開審查會議，確認所擬定療效評估方法合適性，之後即拍板療效評估標準。

陳宜民表示，在5月28日出席的12位委員中，僅有2位女性，這不符女性至少1／3的法令規定。此外，出席委員中，中研院研究員林宜玲之前協助業者進行血清、綜合性抗體的實驗，國衛院副院長司徒惠康則要管理廠商進入國衛院進行臨床試驗的事宜，他們兩人均「球員兼裁判」，不應成為審查委員。

金傳春說，她看到審議會委員名單，研究癌症背景居多，缺乏一些在國際上做過臨床試驗的專家。而國產疫苗業者解盲是否成功，也不是他們自己說了算，而是要由國際上第三公正單位來評估，這才有利於未來進軍國際市場。

王任賢則表示，參加審查會議的委員，不少人曾公開表達支持免疫橋接，這說明了政府想透過這些委員的嘴巴來背書，做成免疫橋接可以取代三期臨床試驗的結果，然後給國產疫苗緊急授權。

王任賢說，德國CureVac藥廠研發的CVnCov疫苗，一、二期階段施測效果不錯，之後免疫橋接的數據也非常漂亮，但真正進入第三期臨床試驗時，對人體的保護力卻很低，整個疫苗的開發宣告失敗。

王任賢表示，相較於現在國際上利用mRNA或是腺病毒載體技術的疫苗，台灣高端和聯亞疫苗是採用次單位蛋白技術，而次單位蛋白在純化過程是非常慢的，如果遇到變種病毒，很難應變，因此它不具「二代疫苗」的效果。

王任賢表示，國產疫苗使用的技術，無法應變英國變種或印度變種病毒，它們沒有二代疫苗效果，不知道為何還要發展？現在政府打算讓國產疫苗用免疫橋接取代三期臨床試驗，但這些疫苗在防疫上無法發揮效果，最後結局就是「用人民性命來換取業者的利潤」而已。