日本影音平台MGStage一部2019年的成人片，日前鬧上社會版面，由於影片內容是在某大學，女主角則是支援課勤務的美女明日香（あすか），雖然沒有透露出是哪間大學，學校背景還是洩露了拍攝地點竟是在明治大學的校園內，消息一出，立刻引起社會爭議。

據日本Yahoo新聞《律師網》報導，該部成人片的主題是「在大學支援課務的嚴肅美女」，內容都是預排過的橋段，然而地點卻在明治大學，AV片商未經校方許可擅自拍攝，觸怒了校方，明治大學方面在接受採訪時，澄清明日香（あすか）並不是校方員工。

片商在明治大學安排搭訕AV女優的橋段。（圖/翻攝自自AV.NO1網站）

校方表示：「這是未經許可使用了該大學的設施。我們在諮詢警方與律師後，會向涉及方表達了採取該有的措施。」不排除對片商進行舉發，AV達人一劍浣春秋也指出，女主角是知名AV女優仲間明日香，雖然是兩年前的事，但影音平台根本站不住腳。

一劍浣春秋解釋：「接下來明治大學也向警方與律師進行諮詢，可能要進行相關的應對，因為片商並沒有得到使用學校設施的許可，場景又輕易地被認出是明治大學的校園，再加上迷姦的劇情實在不太OK！」目前片商只能緊急將影片下架，然而他也坦承片商進到校園內拍攝已經不是第一次，包括知名青山學院女子短大、早稻田大學都曾被取景過。