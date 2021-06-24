西門子周四公布了新策略，在新執行長Roland Busch首個策略藍圖中，明顯超越市場預期。

Busch在今年二月接替Joe Kaeser，其在公司投資日中表示，希望利用西門子的軟硬體，結合實體和虛擬世界，從而贏得客戶。

該德國工程公司希望擴大傳統工業以外的業務，擴大用於改善工廠、火車和建築物的效能表現。

根據新計畫，西門子將年度營收成長目標提高到5%至7%，高於全球相關市場成長和西門子此前的目標，兩者皆在4%至5%之間。

預計數位技術將引領該成長，西門子2020年在該領域以每年10%成長速度，創造53億歐元(約63.3億美元)的營收。

西門子將從今年10月實施新的30億歐元股票回購計畫。西門子還承諾一個累進的派息政策，表示對股東的年度支付將不斷提高。

在一份有關交易的最新報告中，西門子指出，有利的業務持續進行，預計全年淨利將在57億至62億歐元之間。這一預測也包括了與西門子醫療設備(Siemens Healthineers)以164億美元收購Varian醫療系統有關的整合和融資成本的影響。