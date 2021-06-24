追蹤散戶交易的研究公司Vanda Research周三出具報告指出，趁著股價大跌逢低進場，上周五散戶投資人買超美股金額創下歷史新高。

Vanda分析師Giacomo Pierantoni和資深策略師Ben Onatibia在給客戶的報告中表示，上周五美股來自散戶的淨流入金額達到20.5億美元，主要因為受散戶青睞的股票最近反彈，以及從加密貨幣撤出的輪動行情促使千禧世代重返股市。

政策立場一向「偏鴿」的聖路易斯聯準銀行總裁James Bullard意外釋出提前升息的「鷹派」訊息，預期經濟持續復甦與通膨升溫將促使聯準會在明年底首次升息，受此打擊，上周五道瓊指數大跌1.58%，標普500指數下挫1.31%，那斯達克指數跌0.92%，恐慌指數應聲飆漲16%，創下5月21日來新高。

Vanda報告指出，雖然散戶逢低買進，尤其是SPDR S&P 500 Trust和Invesco QQQ等ETF基金，以及金融、材料和能源股，但機構投資人仍然站在賣方。報告指出，在聯準會FOMC會議之後，避險基金大舉出脫價值股部位，除了散戶外，沒人想進場。

因大多數大型券商調降手續費，散戶的股票交易從2019年11月開始熱絡起來，在新冠疫情期間加速成長，並在2021年第一季達到巔峰。

投銀Jefferies周三表示，根據對約500名散戶所做的調查，未來散戶的參與度仍可能遠高於疫前水準。其分析師表示，進場容易、技術改良、零股等創新產品和低成本等因素，讓我們對散戶將繼續投資深具信心。Jefferies調查顯示，約70%的受訪者表示在正常化的經濟中，他們不會改變交易活動，或將增加交易活動。