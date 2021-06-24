圓展(3669)宣布AVer VB130 4K視訊會議系統與AVer CAM130 4K雲端視訊會議攝影機，獲得Zoom Video Communications Inc.的Zoom Rooms攝影機認證。

圓展美國子公司產品行銷總監Carl Harvell指出，「圓展旗下的視訊產品中，特別是主打居家辦公使用的視訊會議產品，正掀起一陣風潮。圓展視訊攝影機內建智能感光照明技術，再加上Zoom Rooms的攝影機認證，能照亮工作空間，成為居家辦公室或小型會議空間的理想解決方案。」

Zoom設備合作夥伴經理Chris DeNovellis表示，「Zoom始終堅持提供易於架設和管理的高品質視訊通訊技術。我們非常高興這項理念可以透過VB130及CAM130兩款視訊設備傳遞給使用者。」在取得Zoom官方硬體認證前，產品須經過嚴格的實驗室測試，檢驗音效和視訊品質，確保產品能與Zoom無縫整合。無疑地，VB130及CAM130符合高品質標準，並通過嚴格的測試；因此，當使用者選擇VB130或CAM130來搭配Zoom的音效、視訊及內容分享功能時，能輕鬆體驗優質的視訊會議與遠端同步協作。」

USB隨插即用的VB130 Video Bar，專為小型會議空間所設計，為All-in-One一體成形4K視訊會議系統。除了內建喇叭麥克風外，更擁有最新「智能感光照明技術」，能自動偵測環境光源，並以AI技術調節攝影機燈光亮度及色溫，補足臉上不均勻的光線，且消除螢幕反射的藍光，不論在任何辦公空間，甚至居家辦公，都能維持專業形象及好氣色。

CAM130同樣擁有專業的功能，機身輕巧且易於攜帶。配備高品質感光元件及超廣角鏡頭，可產生色彩鮮豔、超清晰的4K影像；內建兩個指向性麥克風、USB隨插即用以及4倍數位變焦，更易於架設及使用。雙FOV鏡頭讓使用者可依工作空間需求，選擇90°鏡頭或120°超廣角鏡頭；當不使用攝影機的時候，蓋上鏡頭蓋，即可輕鬆保護隱私。