為防疫期少公司行號紛紛改以遠距上班的方式辦公，因應非常時期異地辦公的需求，「台北神旺大飯店」與「神旺商務酒店」即日起至8月31日，同步推出「多功能住房方案」，依照各族群需求，將飯店客房化身為多面向的獨立空間，其中包含了結合辦公功能的個人辦公室、提供安靜舒適環境的Ｋ書中心、另亦提供半日短租服務與長住型專案等限時限量的客房優惠。

「台北神旺大飯店」座落於東區最精華地段，緊鄰捷運板南線忠孝敦化站、金融中心與百貨商圈，優越便利的生活機能，是休憩與商務洽公的最佳首選。而位於中山南京林森商圈的「神旺商務酒店」，周邊生活機能完善，步行至捷運中山站亦僅需10分鐘，無論是是館內硬體設備或服務皆為商務賓客貼身打造。細膩入微的貼心服務，更廣獲賓客並屢獲國際住房網站評鑑肯定，專案搭配的雅寓客房皆備有日式降板浴缸及獨立淋浴間，讓蒞臨飯店稍作休息的商務貴賓及旅客們，都能好好放鬆休息。神旺大飯店精緻客房單人原價6000元，雙人原價6800元，神旺商務酒店雅寓客房單人原價8000元、雙人原價9000元，優惠專案最低折扣皆自２折起。

「Work/Study From Hotel ． 10H辦公專案」即日起至2021年7月31日適用。提供上班族與學生族群不受外界干擾的辦公與學習環境。客房皆備有免費無線網路，並提供咖啡或茶飲，使用時段為週一至週五上午8點至晚間6點，每日優惠價1600元起。

「Happy Night ． 12H休宿專案」推出時間為即日起至2021年7月12日，開放半日承租的形式為短暫停留的旅人或需小型商談空間的貴賓，提供溫暖貼心的服務，可任意選擇當日晚間6點至凌晨12點任一時段入住，並於隔日早上6點至中午12點退房，每晚1399元起。另款「Long Stay長住專案」適用於即日起至2021年8月31日，連續入住7晚，每晚1600元起；連續入住14晚，每晚1400元起；連續入住21晚，每晚1200元起；連續入住30晚，每晚1000元起(原房價每晚6000元起)，入住天數愈多愈划算。