藝人徐若瑄近來常在IG開直播和演藝圈友人互動，希望能陪伴所有人撐過艱難時刻，稍早談起過往面對酸民留言會難過，如今則是可以直接封鎖對方，更向所有人喊話：「不要讓你的鍵盤比病毒還可怕。」

徐若瑄稍早在IG曬出一張拿玫瑰花遮住大半張臉，並只露出一雙濃眉大眼的照片，接著語帶嚴肅表示：「不要把你的真心浪費在會糟蹋你的人事物上！以前看到不好的留言會難過，現在已經訓練自己到面無表情的直接封鎖它。」更怒斥在隨時隨地可被網絡霸凌的數位時代，網路酸民通常只要敲下鍵盤，便可奪去幾條人命。

徐若瑄表示公眾人物得要有強大抗壓性之外，也呼籲所有人「不要讓你的鍵盤比病毒還可怕」，更強調要為了自己和愛我們的人好好活著，不要為了不愛我們的人而傷害自己，對此，網友也紛紛留言：「生命短暫，真的不用把不必要的人事物放在心上」、「完全認同，這時代太多不負責任的傷人言論，抓也抓不完，只能無視」、「當一個人匿名的時候，就會變得勇敢，傷害人的程度也會變得兇殘」。

日前，徐若瑄表示身體不舒服到懷疑人生，導致心情相當差，甚至還一度懷疑是不是沒有辦法再唱歌給大家聽，不過還是打起精神，向粉絲喊話：「我會繼續做著我愛的一切表演工作，希望下一個30年你們也都在，陪我一起白頭偕老。」